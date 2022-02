Appel au wali Mustapha Limani

Seule interrogation dans la cérémonie consacrée à l’USMBA, le nouveau représentant de la cellule de communication a totalement ignoré notre journal boycotté depuis plus de deux ans par cette personne. Le comble est que la star et vedette de l’USMBA, Amar Ahmed était absent lors de cette cérémonie. Nous étions avec l’artiste Amar au même moment en train de discuter le présent de l’USMBA dans la zone industrielle où il travaille comme gérant. Un appel que nous lançons au wali Mustapha Limani afin d’intervenir et régler ce problème de discrimination entre les gens de la presse.

M. Bekkar