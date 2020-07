<span style='text-decoration: underline;'>Le wali Abdelkader Djellaoui</span>:<br><span style='color:red;'>Appel aux associations et comités de quartiers à se mobiliser pour se constituer en fédération</span>

Les associations à caractère social et les comités de quartiers des différentes communes de la wilaya sont tenus à se mobiliser pour se constituer en fédération, a indiqué le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui au cours d’une journée d’études autour de questions liées à leur organisation tenue lundi à l’hémicycle de la wilaya.

«Nous reconnaissons votre présence dans toutes les activités et nous saluons toutes vos initiatives pour avoir contribué à ce formidable élan de solidarité avec les populations des zones d’ombre et à la sensibilisation dans vos quartiers sur les mesures édictées par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie de la Covid-19.

A juste titre, nous vous faisons appel, pour plus d’efficience, pour vous constituer en fédération au niveau communal et de wilaya», a souligné le chef de l’exécutif de la wilaya au cours de la rencontre ayant regroupé plus de 80 représentants de comités de quartiers et d’associations à caractère social et caritatif des différentes communes de la wilaya d’Oran. «Il appartient au mouvement associatif qui intervient sur le terrain, de se mobiliser en tant qu’entité qui veut s’impliquer davantage dans les zones d’ombre et dans le développement local, à se mettre en réseau en raison des défis multiples qui nous attendent», a insisté le wali, en faisant observer que la wilaya a dépassé, aujourd’hui, le stade de l’accompagnement et des facilitations par l’administration locale pour la délivrance d’agréments et l’accélération des processus de création d’associations. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors de cette rencontre par les représentants de comités de quartiers et associations, dont celles inhérentes notamment à la délivrance d’agrément et l’attribution de locaux. Le président d’un comité de quartier à Aïn El Bia a insisté, lors des débats, sur «la délivrance au plus vite de l’agrément pour pouvoir activer dans un cadre responsable, organisé et transparent», tout en rappelant avoir travaillé, sans «ce fameux sésame», durant les trois dernières années.

Le problème de siège pour les comités de quartier, à l’exemple de celui de haï El Islah dans la commune d’Es-Sénia, a été également évoqué avec insistance par son représentant. «Cette contrainte qui pèse sur le fonctionnement ne doit pas être une entrave aux efforts que déploient les adhérents qui aspirent à donner plus de vitalité au développement local,» a-t-il soutenu. Le wali d’Oran a tenu à rassurer, à l’issue de la rencontre, l’ensemble des intervenants que «tous les problèmes, à l’instar de celui des locaux, seront réglés dans les meilleurs délais possibles et que toutes les facilitations seront accordées.» Le dialogue avec les comités techniques de daïra sera également renforcé, a affirmé Abdelkader Djellaoui, qui a réitéré son souhait de voir tous les quartiers structurés et mobilisés par l’ensemble des composantes de la société pour «une meilleure organisation citoyenne».

La wilaya d’Oran dénombre plus de 2.350 associations de wilaya qui activent dans le mouvement associatif local, en dehors de 94 entre comités de quartiers agréés depuis mai dernier, a indiqué à l’APS le directeur de la réglementation et de l’administration générale (DRAG), Ahmed Mahmoudi, faisant savoir que 300 nouvelles demandes d’agrément sont en attente.