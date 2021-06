<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>Appels à une forte participation pour parachever les réformes et consacrer la rupture</span>

Les journaux paraissant à Oran ont axé, mardi, leurs écrits sur le déroulement de la campagne électorale pour le scrutin du 12 juin et mis en exergue les appels des animateurs des meetings à une forte participation des électeurs pour parachever les réformes et amorcer le changement attendu. « El Djoumhouria » a mis en exergue les activités des responsables des partis et des candidats indépendants durant le douzième jour de la campagne électorale et leurs appels à une forte participation au vote « pour donner une légitimité et une crédibilité aux institutions de l’Etat.»

« La marche de l’Algérie vers un changement démocratique ne s’arrêtera pas. Les citoyens sont déterminés à recouvrer la source de leur pouvoir et à élire leurs représentants qui seront chargés de parachever les reformes et batir l’Algérie nouvelle à laquelle aspire le peuple », écrit dans ce sens le journal oranais. Le quotidien a évoqué les préparatifs du rendez-vous du 12 juin dans la capitale de l’ouest du pays sur les plans de l’équipement, de l’encadrement et des gestes barrières à respecter au niveau des 296 centres de vote et des 2.425 bureaux qui seront ouverts le Jour J. Le quotidien « Ouest Tribune » s’est intéressé, pour sa part, au déroulement de la campagne électorale dans la wilaya de Mostaganem, soulignant que les animateurs des rassemblements « ont plaidé pour les reformes devant améliorer les conditions de vie des citoyens et assurer la stabilité du pays», tout en signalant que les candidats de cette wilaya préfèrent le travail de proximité et les réseaux sociaux pour se faire connaître et présenter leurs programmes.

De son côté, « Le Patriote » s’est intéressé aux déclarations des responsables de partis et des candidats indépendants lors de leurs meetings populaires et activités de proximité qui ont rappelé « l’importance des élections législatives devant opérer un réel changement.»

Enfin, le journal «La Jeunesse Algérienne» s’est contenté d’évoquer le 12e jour de la campagne électoral et de consacrer des entretiens avec des candidats à la députation évoquant leurs programmes pour résoudre les problèmes sociaux et économiques du pays.