<span style='text-decoration: underline;'>PREPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE A ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Appels d’offres pour louer les parkings des plages de Saint Michel et Cap Carbone</span>

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2021, les services de la daïra d’Arzew s’impliquent sur tous les plans pour la réussite et le bon déroulement de la période de l’été.

A cet effet ,ils lancent plusieurs opérations de nettoyage ,de ramassage des ordures et d’embellissement des plages ,des places publiques et des espaces forestiers qui relèvent de cette daïra pour accueillir les estivants dans un environnement adéquat et de bonnes conditions d’hygiène au niveau des lieux de baignade .Les parkings des plages sont également préparés et des appels d’offres sont lancés pour louer ces lieux .Cette daïra compte notamment deux plages à savoir celles de Saint Michel et de Cap Carbone. Des opérations de maintenance des réseaux de l’éclairage public et routier qui relèvent de cette daïra sont lancées .Dans le même cadre, concernant le transport en commun qui mène aux différentes plages, une proposition est faite aux services concernés pour renforcer les lignes pour permettre aux estivants d’aller vers les plages aisément sans rencontrer des problèmes de foule surtout durant la saison haute. Ainsi pour atteindre les objectifs visés au niveau de cette daïra toutes les dispositions sont prises pour offrir des services satisfaisants aux estivants qui viennent de différentes régions surtout du sud pour apprécier les bienfaits du soleil et de la mer durant les moments des grandes chaleurs de la période de l’été.

Bekhaouda Samira