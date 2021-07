Approvisionnement régulier en denrées alimentaires

Les commerçants de produits alimentaires de la wilaya d’Oran mobilisés mercredi, deuxième jour de l’Aïd El Adha, ont dans l’ensemble respecté la permanence, a-t-on constaté dans les différentes rues de la ville.

A l’exception d’un certain nombre de marchands de fruits et légumes dans les principaux marchés de la ville d’Oran dont ceux des quartiers «El Hamri», de la localité d’Ain El Beïda et de la rue des Aurés, au centre-ville, les commerces de permanence ont assuré un service régulier, notamment les boulangers et les commerçants des produits alimentaires, a-t-on constaté dans différents quartiers de la wilaya d’Oran.

Des citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à l’ouverture de boulangeries dans certains quartiers de la localité d’Ain El Beida, de la commune d’Es-Esenia et à «haï El Yasmine», dans le commune de Bir El-Djir et «haï Ibn Rochd» (ex HLM) à Oran. D’autres prestataires de service, à l’image de cafés et des boucheries, sont opérationnels contrairement aux commerçants des fruits et légumes qui étaient absents en ce deuxième jour de l’Aïd. Des stations services et des pharmacies ont également ouvert mercredi dans différents quartiers de la ville d’Oran.

En outre, des transporteurs, dont notamment le tramway, des bus de transport urbains et les taxis, ont assuré le service au grand bonheur des usagers, toutefois moins nombreux à se déplacer en raison de la canicule.