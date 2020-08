<span style='text-decoration: underline;'>Exportations </span>:<br><span style='color:red;'>Après l’Afrique, LafargeHolcim Algérie compte aller vers Dubaï</span>

Après avoir réalisé la première opération d’exportation de ciment gris en Algérie, en décembre 2017, LafargeHolcim Algérie a réalisé durant la première période 2020, un volume d’exportation estimé à près de 675.000 tonnes, enregistrant une légère baisse en comparaison avec la même période de l’année précédente où 710.000 tonnes ont été exportées.

Ainsi, ce bilan met en lumière l’ambitieux programme d’exportation de LafargeHolcim en Algérie qui porte notamment sur l’exportation d’importantes quantités de tous les produits, à savoir, le Ciments, Clinker et Mortiers, tout conditionnement confondu en Vrac & Sac/Gris & Blanc, et ce, vers des marchés africains et méditerranéens, extrêmement compétitifs. Les opérations d’exportation se font à partir de plusieurs ports Algériens, à savoir, Djen-Djen, Annaba, Oran et Arzew, et cela, grâce à la mobilisation interne de toutes nos usines à M’Sila, Oggaz et Cilas à Biskra, et aussi au soutien des autorités Centrales et Portuaires, la Douane portuaires et la P.A.F…

À travers la multiplication des projets d’investissement initiés localement, tels que la première plateforme logistique du genre en Algérie dédiée à l’exportation de clinker inauguré en juin dernier, dans ce sens, LafargeHolcim Algérie souligne son ambition d’accélérer son programme d’exportation, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie consistant à assurer des débouchés commerciaux, alors que la production nationale de ciment est devenue sur-capacitaire.

« Avec une ambition d’exporter 1.2 millions de tonnes d’ici la fin de l’année en cours et 2 millions de tonnes à l’horizon 2021, toutes nos unités de production sont mobilisées dans la bataille de l’export, confirmant ainsi notre engagement sans faille à contribuer au développement économique et social du pays et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures », indique LafageHolcim dans un communiqué.

Concernant le volet partenariat, il a été aussi un levier de croissance considérable pour ce bilan, avec le partenariat privé -privé entre le Groupe Souakri et LafargeHolcim en Algérie qui a donné naissance dans un premier temps en 2016 à la Cimenterie CILAS à Biskra et s’est étendu à l’unité de fabrication et de commercialisation des mortiers spéciaux [CMA à Meftah]. Ainsi, depuis décembre 2018, Cilas s’est orientée vers l’exportation, avec plusieurs opérations d’exportation, avec pas loin de 500.000 tonnes de clinker vers l’Afrique de l’Ouest d’ici la fin de l’année en cours.

L’unité de production CMA, aussi se lance aujourd’hui dans la bataille de l’exportation, et se prépare à son tour au challenge d’effectuer sa première d’exportation de mortier en direction de Dubaï.

Noreddine Oumessaoud