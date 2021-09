<span style='text-decoration: underline;'>32 minerais non exploités recensés</span>:<br><span style='color:red;'>Arkab appelle à l’intensification des investissements dans le secteur minier</span>

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a appelé à l’intensification des investissements dans le secteur minier, précisant que 32 minerais non exploités avaient été recensés en Algérie.

Lors de sa participation à un atelier sur «les voies et moyens de redynamisation de l’investissement et de création de richesse et d’emplois durables», organisé dans le cadre de la réunion gouvernement-walis, M. Arkab a souligné la nécessité de mettre en place des projets structurels dans chaque wilaya et d’aller rapidement vers l’exploitation énergétique en accord avec les potentialités du pays.

D’ailleurs, le ministre a fait savoir que les investisseurs étaient conviés dans les 15 prochains jours pour la présentation des potentialités minières du pays, notamment les minerais disponibles, affirmant que le secteur s’employait à attirer des investissements privés. M. Arkab a, dans ce contexte, appelé les walis à soutenir les investisseurs dans le domaine de l’extraction des ressources minières. Selon lui, l’intervention d’une quinzaine de secteurs pour trancher les dossiers d’investissement a tendance à dissuader les investisseurs en raison de la multiplicité et de la lenteur des démarches administratives en découlant. Le ministre a, dans ce cadre, plaidé pour la mise à contribution des micro-entreprises dans l’investissement minier.

A souligner dans ce sens que le nouveau gouvernement algérien a affiché une volonté de relancer et de développer le secteur des mines et carrières afin de diversifier l’économie du pays trop dépendante des hydrocarbures. D’ailleurs, l’Algérie recèle d’importants gisements de phosphate avec 2,2 Mds tonnes (3ème réserves mondiales) et de fer avec plus de 3 Mds tonnes.

Le ministre de l’Énergie avait souligné le lancement du plan d’action 2020-2024 pour permettre au secteur des mines de contribuer davantage au développement de l’économie nationale et à la création des postes d’emploi, notamment dans les zones enclavées, tout en tenant compte des aspects de protection de l’environnement. Ce plan d’action prévoit la réunion de toutes les conditions garantissant l’attractivité du secteur et l’encouragement de l’investissement à travers la révision du cadre législatif et organisationnel régissant l’exploitation minière et la communication des informations précises aux investisseurs sur les cartes géologiques ainsi que l’inventaire des minéraux, afin de favoriser la prospection minière. Il s’agit en outre de l’intensification des efforts de la recherche minière à travers la participation active des investisseurs privés, nationaux et étrangers, la promotion des petites et moyennes entreprises minières et le développement de grands projets industriels visant la valorisation des ressources minières locales importantes tels les projets de phosphate et la valorisation du gisement de fer de Gara Djebilet en vue d’assurer l’approvisionnement et le développement de l’industrie métallurgique nationale.

Le plan assure également le développement du partenariat pour drainer davantage de capitaux, acquérir les technologies et les techniques de recherche et de transformation des matières minérales et développer les ressources humaines en satisfaisant les besoins en matière de formation et de spécialisation.

Noreddine Oumessaoud