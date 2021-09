<span style='text-decoration: underline;'>SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 10 suspects impliqués dans une bande de quartier et le trafic de drogue</span>

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté au niveau des circonscriptions administratives de Birtouta et de Dar El Beida dix (10) suspects pour constitution d’une bande de quartier et trafic de drogue et de substances psychotropes, a indiqué mardi un communiqué de ces services.

La brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta a arrêté sept (7) suspects pour constitution d’une bande de quartier semant la terreur au sein de la population, trafic de drogue et de substances psychotropes, rixe sur la voie publique avec usage d’armes blanches et détention d’armes blanches prohibées, a précisé la même source. Sur la base d’informations, la brigade chargée de l’enquête a arrêté les suspects et saisi 26,5 grammes de cannabis, 384 comprimés psychotropes, un (1) flacon de drogue, un montant de 1.975.400 DA et 21 armes blanches, a ajouté le communiqué. Par ailleurs, la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida a arrêté trois (3) individus pour association de malfaiteurs activant dans un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic et la consommation de drogues (cannabis et cocaïne) et de substances psychotropes et détention d’armes blanches prohibées. L’enquête menée par cette brigade a permis l’arrestation des mis en cause dans l’affaire (âgée entre 38 et 48 ans), et la saisie de 149 gr de cannabis, de 4,89 gr de cocaïne, d’une unité d’un anesthésiant classé comme psychotrope, d’une arme blanche, ainsi que d’un montant de 34.000 DA. Après parachèvement des procédures d’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le parquet compétent qui a supervisé l’enquête depuis ses débuts. Au volet sécurité publique, un autre communiqué a indiqué que les mêmes services « s’emploient toujours à lutter contre les contrevenants parmi les motocyclistes qui sont souvent à l’origine de graves accidents de la circulation. Ces services ont ainsi enregistré du 20 au 25 septembre 2021, 129 délits de circulation, 101 contraventions établies, 26 permis de conduire retirés, 88 cas de non-port de casque, ainsi que le contrôle de 1176 moto.