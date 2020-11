<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 11 personnes impliquées dans les incendies des forêts de l’Oued Goussine</span>

Onze individus suspectés d’être impliqués dans les incendies des forêts de la commune de l’Oued Goussine, déclenchés, dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, dans le sillage d’une série d’incendies qui a touché plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays, ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps sécuritaire.

Selon le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Cherif Ankoud, les éléments de la police judiciaire ont arrêté 11 suspects, dans le cadre des enquêtes et investigations menées suite aux incendies déclarés dernièrement dans les forêts de la commune de l’Oued Goussine, au Nord-est de la wilaya. Ces investigations ont permis d’identifier les 11 suspects qui sont âgés entre 25 et 70 ans, et originaires de communes du nord de la wilaya. Ils ont été arrêtés en possession de bonbonnes chargées d’essence et préparées pour être utilisées dans le déclenchement d’incendies et des téléphones portables ayant servi a communiquer entre eux, a ajouté le commissaire de police Cherif Ankoud. Sept autres personnes ont été convoquées dans le cadre de cette enquête, a-t-on ajouté en précisant qu’une procédure judiciaire a été instruite contre les individus arrêtés qui ont été présentés devant la justice pour «incendie volontaire de biens forestiers pour réaliser des intérêts économiques ayant entraîné une atteinte à la sécurité de l’Etat, et vol de biens publics». Les autorités judiciaires de Ténès ont annoncé, mercredi dernier, dans un communiqué l’arrestation, par les services de la gendarmerie nationale, de cinq individus (âgés de 35 à 53 ans) suspectés d’avoir déclenché les incendies des forêts de la commune de l’Oued Guoussine.

Ils ont été entendus par le juge d’instruction, qui a ordonné leur mise en détention provisoire. A noter que de nombreux incendies se sont déclarés, dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, dans les forêts de la commune de l’Oued Guoussine, le vent fort qui soufflait cette nuit-là à contribué à la propagation des flammes, qui se sont étendues à des zones d’habitations et à des fermes agricoles voisines, causant des dégâts matériels considérables et la perte de près de 310 ha de couvert végétal.