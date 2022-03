<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 12 membres de bandes de quartier à Draria</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la sûreté de la circonscription administrative de Draria, ont arrêté 12 suspects lors de descentes menées dans le cadre de la lutte contre les bandes de quartier et les foyers de criminalité, a indiqué un communiqué de ces services.

La sûreté de Chéraga a également procédé à l’arrestation de 4 jeunes filles et d’un ressortissant étranger lors de descentes dans des lieux de prostitution sous couvert d’activité commerciale de type «soins corporels».

«12 suspects ont été interpellés dans la circonscription administrative de Draria, suite à de vastes opérations de police suivies de l’exécution de (15) mandats de perquisition pour l’élimination des bandes de quartier, foyers de criminalité et lieux de débauche», selon la même source. «Les interpellations effectuées par la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Douéra et de la circonscription ouest de la police judiciaire, en collaboration avec la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté d’Alger ont permis la saisie de 319 comprimés psychotropes, 210 grammes de cannabis, 39 flacons de médicaments, 25 armes blanches prohibées de différents types et calibres ainsi qu’un montant de 173 millions de centimes», ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, les services de la sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la 6e sûreté urbaine de Dely Brahim à la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga ont mené des descentes dans les lieux de prostitution sous couvert d’activité commerciale de type «soins corporels» qui ont permis l’arrestation de 4 jeunes filles et un ressortissant étranger.