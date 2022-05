<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 13 individus accusés de semer la terreur dans un quartier résidentiel à El-Harrach</span>

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté d’El Harrach ont arrêté 13 individus accusés d’avoir semé la terreur à l’arme blanche dans un quartier résidentiel et incité au rassemblement armé, a indiqué mercredi un communiqué des services de la Sûreté d’Alger.

La brigade de la police judiciaire de la Sûreté d’El Harrach a pu «neutraliser une bande de quartier accusée de semer la terreur dans un quartier résidentiel, de provoquer des rixes sur la voie publique en usant d’armes blanches et de troubler l’ordre public tout en faisant obstruction aux missions de la force publique, d’incitation au rassemblement armé et d’intervention pour faciliter l’évasion des individus arrêtés», a expliqué la même source.

Treize (13) individus ont été arrêtés et des armes blanches saisies. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a précisé le communiqué.