<span style='text-decoration: underline;'>Procureur de la République près le tribunal de Boufarik </span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 13 suspects dans le braquage et vol d’une usine de café</span>

Treize (13) suspects ont été arrêtés dans le braquage et vol d’une usine de café à Ouled Chbel (Alger), a indiqué, jeudi, le procureur de la République près le tribunal de Boufarik (Blida), Alane Mohamed. Animant un point de presse au siège du tribunal, M. Alane Mohamed a fait part de l’arrestation, par la gendarmerie nationale, de 13 individus suspectés dans l’affaire du vol d’une usine de café, au moment ou une 14e personne est en fuite, a-t-il indiqué.

Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Boufarik, avant d’être déférés devant le juge d’instruction, sur une demande d’ouverture d’une instruction en vertu de l’article 67 du code de procédures pénales. Sept parmi les suspects ont été poursuivis pour «constitution d’une association de malfaiteurs pour préparer un délit de vol aggravé avec circonstance de la nuit, effraction, et escalade avec présence d’un véhicule et port d’armes visibles», a-t-il ajouté, au moment ou six autres ont été accusés de «complicité». Le dernier suspect a été, quant à lui, inculpé de «recel d’objets provenant d’un délit». Selon le procureur de la République près le tribunal de Boufarik, cette affaire remonte au 2 juin courant, lorsque le gardien de nuit et le chauffeur de l’usine suscitée ont signalé à des éléments de la gendarmerie nationale de Chaàibia, qui étaient en patrouille à la cité des 3.216 logements, que l’usine avait fait l’objet d’un braquage de la part de personnes non identifiées, et qui portaient des masques, des gants et des armes blanches. «Les braqueurs les ont menacés et attachés, avant de s’introduire dans l’usine, où ils ont volé des sommes d’argent considérables qu’ils ont transporté dans un véhicule relevant de l’usine, et ont pris la fuite», ont-ils raconté aux gendarmes.

Suite à quoi, a ajouté M. Alane, des instructions ont été émises par le parquet, aux services compétents de la police judiciaire pour l’ouverture d’une enquête, précisant que les éléments de la police judiciaire ont constaté la présence d’une bande adhésive de couleur grise sur les mains et pieds des deux plaignants. Une fois sur les lieux du crime, les éléments de la police judiciaire ont fait le constat de la présence de coffres forts blindés ouverts dans la cour de l’usine, au moment ou les serrures des portes des bureaux, complètement en désordre, étaient cassées. Toujours selon le même responsable, le véhicule utilisé par les braqueurs a été récupéré, le jour même de cette opération, par la brigade de la gendarmerie, grâce, a-t-il dit, à l’exploitation du GPS, au moment où les cameras de l’usine ont permis de visionner les braqueurs, au nombre de cinq, en train de commettre leur forfait, comme décrit par les deux plaignants. Après exploitation de toutes les données collectées, avec une aide assurée par l’Institut national de criminologie et criminalistique de Bouchaoui, des ordres de perquisition ont été émis pour la fouille des domiciles des suspects, avec élargissement de la compétence à de nombreuses wilayas.

Les ordres de perquisition ont concernés les domiciles du suspect B.N de Bouira et de son père B.M, le local du dénommé L.M à Médéa et du dénommé S.T, le domicile de A.A à Blida et du dénommé A.K, et le domicile de A.B à Bordj Bouarirridj. Les fouilles et les perquisitions ont abouti à la saisie d’un mondant de 326.337.200,00 DA, 39.000 dollars, 8.340 euros, et 20 da tunisiens, parallèlement à la saisie de 20 véhicules et motocycles, des téléphones portables, des cartes Sim, et des armes blanches utilisées lors du forfait.