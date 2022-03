<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 2 individus et saisie de près de 2 kg de mercure argenté</span>

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue de la sûreté de wilaya de Mila ont arrêté deux individus et saisi 1,94 kilo de mercure argenté à la commune de Chelghoum Laid au sud de Mila, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps constitué.

La concrétisation de cette opération a eu lieu sur la base de renseignements parvenus aux éléments de cette brigade qui sont parvenus à l’arrestation de deux personnes, âgées de 27 et 31 ans, qui étaient à bord de deux véhicules touristiques dans la commune de Chelghoum Laid et qui avaient en leur possession la quantité de mercure argenté ayant diverses utilisations et dont le poids a été évalué à 1 kilo et 941,4 grammes, a déclaré à l’APS le responsable de la cellule de communication, le commissaire de police Mohamed Ferahta. L’enquête a démontré que les mis en cause s’apprêtaient à conclure une transaction de vente de valeur estimée à près de 30 millions DA. De concert avec le parquet, une perquisition a été effectuée dans les domiciles des suspects, situés dans une wilaya limitrophe, permettant la découverte d’une somme de 200.000 DA, en plus de quelques œuvres d’art (des statuts en cuivre et autres bijoux) qui ont été saisies avec une somme d’argent. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet spécialisé près tribunal de Chelghoum Laid.