<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 3 individus ayant extorqué plus de 5 millions DA à un comptable</span>

Arrestation de 3 individus ayant extorqué plus de 5 millions DA à un comptable

Sûreté d’Alger : Arrestation de 3 individus ayant extorqué plus de 5 millions DA à un comptable

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de trois individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs ayant extorqué 520 millions de centimes à un comptable exerçant dans une société privée, indiquée un communiqué de ces services.

Suite aux investigations menées par les services de la troisième Sûreté urbaines de Ain Benian (ouest d’Alger), sur la base d’une plainte déposée par un citoyen victime de vol de 520 millions de centimes par trois individus à bord d’un véhicule touristique, les éléments de police ont identifié l’un des mis en cause (propriétaire du véhicule), un repris de justice, qui était en contact avec son acolyte, collègue de la victime.

Les éléments de la Police ont pu arrêté le deuxième mis en cause en possession d’une quantité de drogue, et le troisième suspect, à bord d’un véhicule touristique acquis avec l’argent volé. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, lequel a ordonné leur mise en détention préventive, a conclu le communiqué.