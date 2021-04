<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 3 individus et récupération de 900 millions de centimes</span>

Arrestation de 3 individus et récupération de 900 millions de centimes

Sûreté d’Alger : Arrestation de 3 individus et récupération de 900 millions de centimes

Les services de Sûreté d’Alger ont arrêté deux (02) individus impliqués dans le vol d’un sac dans un local et d’un troisième pour vol à la roulotte, outre la récupération de 900 millions de centimes, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la Sûreté de Bir Mourad Rais (Alger) en charge d’une affaire de vol d’un sac à main à l’intérieur d’un salon de coiffure, ont pu arrêter les deux suspects à bord de leur véhicule, précise le communiqué. Les éléments de la Sûreté ont trouvé le sac à main, objet de vol, dans le véhicule, a ajouté le document. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes. Après exploitation des caméras de surveillance du centre de commandement et de contrôle relevant de la Sûreté d’Alger, 03 affaires ont été élucidées, poursuit-le communiqué. Ces informations ont permis la récupération de 900 millions de centimes et l’arrestation de l’individu impliqué dans le vol la roulotte. Un véhicule recherché a été retrouvé grâce à ces informations, outre l’identification d’un véhicule utilisé dans un vol au niveau d’une wilaya du centre.