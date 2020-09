<span style='text-decoration: underline;'>Pour violation du confinement</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 37 personnes dans un hôtel à Gambetta</span>

Les éléments de la 11ème sûre té urbaine ont arrêté 37 personnes pour violation du confinement sanitaire après avoir assisté à une soirée dans un hôtel.

Cette opération, selon la sûreté de la wilaya d’Oran, entre dans le cadre de l’application du respect des mesures du confinement partiel pour lutter contre la pandémie. Les individus arrêtés sont âgés entre 23 et 40 ans. Les faits ont eu lieu suite à des informations parvenues aux policiers sur des individus qui assistaient à une soirée à l’intérieur d’un hôtel dans le quartier de Gambetta jusqu’à une heure tardive de la nuit, sans respect du confinement partiel. Une perquisition a été effectuée sur place, ce qui a permis l’arrestation des individus qui consommaient des boissons alcoolisées au niveau de la salle des fêtes de l’hôtel. Une procédure pénale a été engagée à leur encontre pour non respect du confinement sanitaire, rassemblement de plus de deux personnes et non respect de la distanciation sociale. Ils devront payer une amende de 10.000 Da et seront traduits devant la justice. Une proposition de fermeture de la salle des fêtes de l’hôtel a été également faite par les policiers.

Fethi Mohamed