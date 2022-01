<span style='text-decoration: underline;'>Ils se sont emparés d’une mallette contenant 200 millions de centimes et des documents</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 4 individus pour vol à l’arme blanche à Ouled Fayet</span>

Les services de la Sûreté d’Alger ont arrêté quatre individus impliqués dans une affaire de vol à l’arme blanche dont a été victime un ressortissant étranger dans la ville de Ouled Fayet (ouest d’Alger), a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

Les services de la Sûreté d’Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Cheraga, «ont traité une affaire dont l’incident s’est déroulé dans une cité de la ville de Ouled Fayet, selon laquelle les auteurs ont exploité l’occasion de la sortie de la victime du siège de sa société et se sont emparés, sous la menace de l’arme blanche, de sa mallette contenant 200 millions de centimes, un passeport, un chèque bancaire rempli et un récépissé de dépôt du dossier de renouvellement de sa résidence», a précisé la même source. Les mêmes services et à travers les moyens techniques en vigueur, ont procédé à l’arrestation de 4 mis en cause (23 à 30 ans), originaires d’Alger et des repris de justice.

Après accomplissement des procédures légales, les 4 suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut la même source.