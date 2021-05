<span style='text-decoration: underline;'>Trafic de drogue à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de 5 suspects</span>

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté cinq individus impliqués dans des affaires de trafic de drogue, d’entrave à l’exercice de la justice et de non dénonciation d’un individu recherché par la justice, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

Agissant sur la base d’informations faisant état d’un individu qui cachait de la drogue dans son domicile et après avoir obtenu un mandat de perquisition, les éléments de la Brigade mobile de la police judicaire de Oued Koriche ont saisi une quantité importante de cannabis dans le domicile de cet individu qui a été conduit au siège de ces services, a précisé la même source.

L’opération a permis de saisir 7,85 kg de cannabis, deux téléphones portables, un véhicule touristique et 98.180 Da. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, le suspect a été déféré devant le procureur territorialement compétent. Dans le même cadre, la Brigade de lutte contre le trafic de la drogue à la circonscription Est de la police judiciaire a élucidé une affaire de détention et stockage de psychotropes destinées au trafic.

L’opération a été réalisée grâce à l’exploitation d’informations selon lesquelles un individu cachait une quantité de psychotropes au profit d’un autre individu s’adonnant au trafic en gros de ces substances. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les deux suspects ont été déférés devant le procureur territorialement compétent, a conclu le communiqué.