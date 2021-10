Arrestation de 6 présumés auteurs d’un homicide à Yakourène à Tizi-Ouzou

Un groupe de six individus présumés impliqués dans une rixe dans la commune de Yakourène à l’Est de Tizi-Ouzou ayant entraîné la mort d’une personne a été interpellé par les éléments de la gendarmerie nationale, a-t-on indiqué mercredi dans un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon le document de la cellule de communication du Groupement territorial de Tizi-Ouzou de la gendarmerie nationale, la victime est morte des suites de graves blessures causées par armes blanches lors d’une rixe qui avait eu lieu mardi vers 18H30mn. Certains antagonistes ont été blessés dans cette rixe dont un grièvement atteint ayant rendu l’âme après son admission à l’hôpital d’Azazga, a-t-on précisé. L’intervention des éléments de la brigade de gendarmerie de Yakourène, appuyés par les équipes de sécurité et d’intervention, a permis d’arrêter les mis en cause, au nombre de six, alors que l’enquête se poursuit pour élucider cette affaire, a-t-on signalé dans le même communiqué.