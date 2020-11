<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de cinq passeurs</span>

Les policiers de la sûreté de daïra d’Ain El Türck viennent de démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation des voyages de la mort, ce dernier est constitué de 05 individus âgés entre 20 et 46 ans. Dans cette opération, ils ont saisi une embarcation de puissance de 115 chevaux et une somme de 120 000 dinars.

Selon la cellule de communication et des relations extérieures pr7s la sûreté de wilaya, les 5 mis en cause s’apprêtaient à « embarquer » des immigrants clandestins devant rallier la rive nord de la méditerranée.

Les mis en cause, poursuivis pour trafic humain en organisant des voyages clandestins, seront présentés devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières. L’étau se resserre de plus en plus sur ces réseaux ayant transformé les plages du pays, de l’Est à l’Ouest en traversant par le Centre, en salles d’embarquements à ciel ouvert. Plusieurs tentatives ont été déjouées le mois d’octobre un peu partout dans les sables des wilayas d’Annaba, Skikda, Bejaia, Chlef, Mostaganem, Oran et Ain Témouchent. Les derniers en date ne remontent à loin.

Plusieurs opérations menées dans les plages de Mostaganem ont abouti à l’interception de plusieurs dizaines de candidats à une mort certaine. Idem pour les plages de Ain Témouchent. Les subsahariens résidant clandestinement en Algérie feront, eux aussi, l’objet de rapatriement vers leurs pays respectifs. Le Gouvernement, par le biais du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a annoncé «le rapatriement de plusieurs migrants clandestins de différentes nationalités, affirmant dans une déclaration relayée par l’agence officielle que «l’Algérie avait adopté une stratégie nationale de lutte contre la migration clandestine dans le strict respect des traités internationaux», Le ministre a, par le biais de la même agence, annoncé «le rapatriement de plusieurs migrants clandestins de différentes nationalités dont la majorité issue du Niger, lié à l’Algérie par une convention de rapatriement des migrants clandestins», soulignant que «notre pays fait face au phénomène de migration clandestine à partir de 44 Etats africains, d’où l’adoption par le Gouvernement d’une stratégie nationale pour la lutte contre ce phénomène dans le strict respect des conventions et traités internationaux signés par l’Algérie notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la dignité des migrants, en veillant à conférer le caractère d’intérêt national à ce dossier outre la préservation des relations privilégiées de l’Algérie avec les pays du voisinage». Le ministre a imputé l’afflux abondant des migrants clandestins sur les différentes régions du pays, ces derniers temps, à «l’émergence de plusieurs indicateurs effrayants dans la région du Sahel, notamment la persistance des crises et conflits».

Yacine Redjami