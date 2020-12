<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux criminels dangereux</span>

Deux (2) criminels dangereux impliqués dans le vol qualifié, avec coups et blessures à l’aide d’armes blanches «prohibées» ont été arrêtés par les services de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa, indique samedi un communiqué de la cellule de communication de cette institution sécuritaire.

Les deux mis en cause ont été interpellés par les agents de la police judiciaire à l’issue d’une opération de grande ampleur et des investigations menées sur le terrain après plusieurs plaintes déposées par des victimes de cette bande, a-t-on précisé . L’arrestation de ces membres de cette bande est intervenue après une étude analytique d’un nombre de plaintes déposées auprès des services de la police par les victimes de plusieurs vols sous la menace à l’arme blanche ainsi que de coup et blessures par des individus dissimulant leurs visages par des masques et portant des gants, selon la même source policière. L’enquête approfondie diligentée dans ce sens et l’opération de haute surveillance menée au niveau des endroits précis ont permis d’établir l’identité du principal mis en cause et d’arrêter les prévenus au terme d’une embuscade minutieusement montée. Lors de la perquisition menée au sein des maisons des deux suspect, menée sous l’autorité du procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa, les forces de l’ordre ont découvert et saisi des armes blanches prohibées (sabres et couteaux) et des outils utilisés pour les vols et agressions. Les mis en cause (29 et 33 ans) ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet général du tribunal de Ghardaïa pour les besoins de l’enquête, avant d’être déférés devant la justice pour constitution d’une bande criminelle, vol nocturne à main armée, détention d’armes blanches prohibées ,coups et blessures, conclu la même source.