<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux organisateurs de voyages d’immigration clandestine</span>

Les éléments de la police judiciaire de Mostaganem ont arrêté deux organisateurs de voyages d’immigration clandestine par voie maritime, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la sûreté de wilaya.

L’opération a fait suite à une plainte déposée par deux victimes qui ont fait état de leur vol sous la menace des individus qui leur ont proposé de tenter d’immigrer clandestinement par mer contre le versement d’une somme de 600.000 DA par personne. Immédiatement, les policiers ont entamé leurs investigations aboutissant à l’arrestation des mis en cause, a ajouté la même source. L’enquête a révélé que les deux prévenus agissaient avec la complicité de trois autres personnes actuellement en fuite. Cette bande attirait les candidats à la Harga pour les agresser et les dépouiller de leur argent. Perquisitionnant le domicile du principal suspect, les policiers ont saisi un zodiac, a-t-on précisé. Accusés de délit de tentative d’organisation de voyages d’ immigration clandestine, de vol avec menaces et d’escroquerie, les détenus ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a renvoyé le dossier pour leur comparution immédiate devant le juge. Les deux prévenus ont écopé d’une amende de 20.000 DA chacun, alors que l’enquête se poursuit toujours avec le principal suspect, a-t-on conclu.