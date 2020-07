<span style='text-decoration: underline;'>Souk Ahras</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de deux personnes pour agression d’un médecin et d’un chef de service d’un hôpital</span>

Les services de la police de la deuxième sûreté urbaine de Souk Ahras ont procédé à l’arrestation de deux hommes pour «agression et insulte d’un médecin et d’un chef de service d’un hôpital du chef-lieu», a-t-on appris lundi, du chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire Mohamed- Karim Merdaci.

L’opération a été enclenchée suite à une alerte signalant une agression contre un médecin de garde et un chef de service dans hôpital de Souk Ahras selon la même source qui a affirmé que les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour appréhender ces deux personnes qui «se trouvaient dans un état d’hystérie». Une fois les procédures légales parachevées, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre de ces deux personnes «pour outrage à un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions», a-t-on noté, indiquant que les mis en cause seront déférés devant le parquet de Souk Ahras. A rappeler que six (6) personnes ont été arrêtées vendredi dernier pour agression d’un infirmier et destruction des équipements d’établissements de santé. Un dossier pénal a été établi à l’encontre de ces individus pour «insulte et agression envers des fonctionnaires lors de l’exercice de leurs fonctions» et «destruction volontaire des biens d’autrui».