<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de huit individus impliqués dans le trafic de drogue</span>

Huit (8) personnes ont été arrêtées par les services de la sûreté pour leur implication dans le trafic de drogue et psychotropes, au cours d’une opération policière menée dans la wilaya de Ghardaïa, indique samedi un communiqué de presse de la cellule de communication et de relations publiques de ce corps constitué.

L’opération, menée dans le cadre d’un plan de lutte contre la criminalité et la protection des personnes et des biens, a ciblée des quartiers des différentes localités urbaines (Daya Ben Dahoua, Ghardaïa, Bounoura, Metlili, Mansourah , Zelfana, Berriane et Guerrara), précise le texte. Au cours de cette action sécuritaire, dont près d’une centaine de policiers ainsi qu’une trentaine de véhicules ont été mobilisés, les éléments la sûreté ont utilisé des moyens d’investigation électroniques pour la vérification des documents d’identités et autres documents administratifs des véhicules et motos, a-t-on ajouté. Les mêmes services ont procédé à la saisie d’une quantité de kif traité et psychotropes destinée à la vente et consommation, souligne le communiqué, qui fait état également de la saisie de 31 motos et un véhicule en situation suspecte et sans papiers d’identification. Pas moins de 816 véhicules et 173 motos ont été contrôlés au cours de l’opération policière, conclut le communiqué.