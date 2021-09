<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de quatre personnes pour commercialisation de psychotropes, kif et cocaïne</span>

Exploitant des informations, les éléments de la Brigade de recherches et d’investigations (BRI) de la sûreté de wilaya de Mostaganem sont parvenus à arrêter un individu en possession de 91 comprimés psychotropes qu’il destinait à la vente. Son complice, identifié, se trouve en fuite. Présenté au parquet, le mis en cause a été placé en détention préventive.

Dans une seconde affaire, les mêmes policiers ont arrêté à hauteur de l’usine de raffinement du sucre, route de mazagran, un repris de justice, âgé de 30 ans, en possession de 0.35 gramme de cocaïne et d’un morceau de kif, destinés à la vente, de même que 37500 dinars. Présenté au parquet, le mis en cause a été placé en détention préventive. Par ailleurs, les policiers de la troisième sûreté urbaine, agissant suite à des informations, ont arrêté deux individus, âgés de 21 et 31 ans, qui transportaient dans une voiture automobile 23.5 grammes de kif destinés à la vente. Jugés, les deux dealers ont été condamnés chacun à deux ans de prison et une amende de vingt millions de centimes.

Charef.N