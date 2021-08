<span style='text-decoration: underline;'>Bousfer</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de sept individus présumés impliqués dans l’organisation de traversées clandestines</span>

Sept individus, présumés impliqués dans l’organisation de traversées clandestines vers la péninsule ibérique, ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’Aïn El Turck. Au terme de leur audition quatre prévenus ont été placés en détention provisoire tandis que les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les sept mis en cause ont été appréhendés séparément lors de deux opérations distinctes, qui ont été menées par les enquêteurs de la police judiciaire relevant de la Sûreté urbaine de proximité de Bousfer au début de la semaine en cours, apprend-on de sources policières. Plusieurs jours d’investigations ont été nécessaires aux éléments de la PJ pour localiser et interpeller ces mis en cause, qui activaient cycliquement entre la localité côtière de Corales et celle de Bousfer Plage, dans la daïra d’Aïn El Turck. Nos sources indiquent que trois suspects ont réussi à prendre la fuite et demeurent activement recherchés. Leur interpellation serait imminente. Une embarcation dotée d’un moteur et différents équipements utilisés pour le besoin des traversées clandestines ont été saisis par les enquêteurs de la police. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tenter de connaître l’ampleur des agissements frauduleux de ces sept prévenus et identifier et interpeller d’éventuels complices. On apprend également auprès des mêmes sources la récupération par la police, en début de semaine, d’un semi-rigide, équipé d’un puissant moteur, qui était à la dérive non loin du rivage d’une plage de la localité de Bouisseville, sur le territoire du chef-lieu de ladite daïra. Il importe de noter que dans la cadre de la lutte contre le phénomène des traversées clandestines, les mises à l’eau jalonnant le littoral de la contrée d’Aïn El Turck ont été condamnées au terme d’une opération de police opérée au début du mois de mars dernier. Cette décision a été prise pour tenter d’annihiler les traversées clandestines, qui ont pris des proportions démesurées dans cette partie de la wilaya d’Oran, indiquent des sources policières. Dans ce morbide contexte il y a lieu de rappeler qu’une tentative de traversée clandestine, qui remonte à la veille de la période printanière, s’est tragiquement achevée à mi-chemin de la destination du boat-people non loin de l’île Paloma avec un naufrage au cours duquel huit harraga ont été portés disparus tandis que quatre autres rescapés ont pu, fort heureusement être secourus. A ce jour, les corps des huit candidats à l’émigration clandestine n’ont toujours pas été retrouvés en dépit d’une vaste opération de recherche, lancée après l’alerte par les différents corps de sécurité. Notons également à ce sujet qu’après une relative accalmie, engendrée par le confinement général décidé par les autorités espagnoles sur la péninsule ibérique et ce, pour lutter contre la pandémie du Covid-19, les traversées clandestines ont repris de plus belle à partir des plages de la contrée côtière d’Aïn El Turck. Les régulières interventions opérées ces derniers jours au large de ladite contrée par les gardes-côtes de la marine nationale confirment cet état de fait. Selon des sources concordantes, les candidats à l’émigration clandestine exploitent le confinement partiel sanitaire pour prendre la mer, la nuit et/ou tôt le matin, pour tenter de rallier dans des embarcations de fortune les côtes de l’Espagne. Il est utile de signaler qu’au début de l’apparition de la pandémie du coronavirus dans le pays, la traversée clandestine a brusquement cessé. Le coronavirus semble, à priori, avoir réussi dans un contexte légendaire où la lutte contre l’émigration clandestine et les campagnes de sensibilisation, ont regrettablement échoué. En effet, selon les mêmes sources, au début de l’apparition de la pandémie, les organisateurs des traversées clandestines et les passeurs avaient tout simplement opté au confinement dans toute l’acceptation du terme. D’aucun s’accorde à dire « qu’en ces temps-là, il n’aurait pas été malin de débarquer finalement dans un pays frappé par l’interdiction de circuler et ce, après une traversée clandestine dangereusement houleuse dans tous les sens du terme ». Des témoignages similaires ont été formulés par certaines personnes bien au fait des agissements frauduleux, liés à cette infraction, au palmarès lugubre, qui ne cesse de faire le buzz sur la toile ces derniers jours pour vanter la réussite de certaines traversées clandestines.

Rachid Boutlélis