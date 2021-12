<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de six escrocs, dont une femme, et deux fonctionnaires</span>

Arrestation de six escrocs, dont une femme, et deux fonctionnaires

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont mis fin aux activités d’une bande de malfaiteurs spécialisés dans l’escroquerie et faux et usage de faux ainsi que l’usurpation d’identité de hauts responsables dans le but de soutirer de l’argent des citoyens.

Ils promettaient la livraison de titres et l’octroi d’appartements, des locaux commerciaux et même des lots de terrain pour la construction de maisons.

Le premier inculpé âgé d’une trentaine d’années a été arrêté et a divulgué l’identité de son assistant de 50 ans. La perquisition de leurs domiciles permettra à la police de saisir tout un lot de faux cachets et des sommes d’argent cumulées suite à leurs escroqueries. Deux autres personnes (des fonctionnaires d’une administration publique) sont inculpées pour possession de faux cachets alors que la cinquième arrestation a concerné une femme de 30 ans qui photocopiait les documents falsifiés en contrepartie d’argent. Enfin, un cinquième escroc fut écroué pour avoir facilité la tâche de ce trafic.

Le montant de l’argent saisi chez cette bande s’élève à plus de 200 millions de centimes, indique la cellule de communication de la sûreté de Sidi Bel Abbés.

