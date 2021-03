<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d'Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois femmes pour formation d’une bande criminelle</span>

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mis fin à l’activité d’une bande criminelle composée de trois femmes impliquées dans une affaire de « tentative d’avortement, falsification de documents et création d’un lieu de débauche et de prostitution », a indiqué, mardi, un communiqué de ce corps de sécurité.

L’affaire a été traitée par la brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Rouïba, sous la supervision du parquet compétent, après une exploitation optimale des informations recueillies par les services de police dans ce sens. Après le parachèvement des mesures légales, les prévenues ont été présentées devant le parquet de Rouïba qui a ordonné leur placement à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach. Les services de sûreté de la wilaya d’Alger représentés par les services de la neuvième sûreté urbaine relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont traité également une affaire de « vol » et arrêté le suspect. L’affaire remonte à une plainte introduite par la victime agressée à l’intérieur même de son véhicule par un individu qui l’a délestée de 94.000 DA et d’un téléphone portable haut de gamme, précise le communiqué. Une exploitation optimale des informations recueillies a permis l’identification et l’arrestation du malfaiteur avec à sa possession l’argent et le téléphone volé. Après parachèvement des mesures légales, l’accusé a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Hussein Dey qui a ordonné son placement en détention préventive au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation d’El Harrach, conclut le document.