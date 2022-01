<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois individus et récupération de plus d’un milliard de centimes à Rouiba</span>

Arrestation de trois individus et récupération de plus d’un milliard de centimes à Rouiba

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger dans la circonscription administrative de Rouiba ont arrêté trois individus impliqués dans une affaire de vol et récupéré un montant de 11880000 de centimes et 460 euros, a indiqué, jeudi, un communiqué des mêmes services.

La brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de Rouiba relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger, a traité une affaire d’association de malfaiteurs et délit de vol avec récidive, précise la même source.

L’opération diligentée par le parquet territorialement compétent, a permis aux éléments de la brigade d’identifier trois (03) suspects, dont deux sous mandat d’arrêt dans des affaires similaires. Les trois suspects originaires de la wilaya d’Alger ont été interpellés et un montant de 11 880 000 de centimes et 460 euros ainsi qu’un véhicule touristique récupérés, conclut le communiqué.