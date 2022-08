<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois individus et saisie de matériel médical périmé d’une valeur de 2 millions d’euros</span>

La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers a procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement d’un réseau criminel international constitué de trois individus, et à la saisie de matériel médical périmé d’une valeur de 2 millions d’euros, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

«La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant du Service central de lutte contre le crime organisé, a réussi, au cours de cette semaine, à mettre un terme à l’activité d’un réseau criminel international constitué de trois individus, dont un ressortissant étranger, spécialisé dans le transfert illicite d’argent à l’étranger en recourant à la surfacturation et au blanchiment d’argent via une société d’importation de matériel médical», a précisé la même source. La saisie comprend, selon le communiqué, «une quantité de matériel médical périmé d’une valeur de deux millions d’euros, de 4 véhicules, de sceaux contrefaits et d’ordinateurs».

Le montant transféré illicitement à l’étranger est estimé à «1.600.000 euros et 75 millions de yen», tandis que le montant du préjudice financier infligé au Trésor public est de l’ordre de «65 milliards de centimes».

Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu le communiqué.