<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois individus pour diffusion et propagation de fake news</span>

Agissant sur la base de 12 plaintes émanant de victimes de fake news diffusés sur les réseaux sociaux par un individu via son compte face book, les services de lutte contre la cybercriminalité ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier un premier suspect, âgé de 26 ans, a ajouté la même source. L'auteur présumé, résidant à El Tarf, a été aussitôt appréhendé et le matériel utilisé dans le cadre de la diffusion et la propagation de fausses informations portant atteinte à ses nombreuses victimes a été saisi, a-t-on noté. Les investigations ont également permis d'appréhender deux (02) autres acolytes, impliqués dans la même affaire. Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal d'El Tarf pour «diffamation, calomnie, atteinte à la vie privée des personnes et diffusion de fake news», le principal accusé a été placé sous mandat de dépôt tandis que ses deux complices ont été mis sous contrôle judiciaire, a-t-on conclu.