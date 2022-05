<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation de trois personnes, auteurs de vol par effraction</span>

Les services de police informés par des citoyens à minuit, de la présence d’individus à l’intérieur d’un logement à Kharrouba (Mostaganem), dont le propriétaire était absent, se sont rendus aussitôt sur les lieux.

Là, les policiers de la huitième sureté urbaine découvrent deux individus, dont un mineur, et un lot d’objets, à savoir un chauffage d’eau, un micro-onde, un mélangeur électrique, emballés par les malfaiteurs. Les policiers ont constaté également que la porte d’entrée du dit logement portait des traces d’effraction. Poursuivant l’enquête, les policiers ont appris, des deux malfaiteurs arrêtés, que d’autres objets volés sont cachés dans le domicile de leur troisième acolyte, sis dans une autre commune de la wilaya de Mostaganem. Munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs, poursuivant les investigations, ont découvert effectivement dans le garage de la maison du troisième mis en cause, un appareil de télévision plasma grand format qui a été récupéré. Un véhicule que les malfaiteurs utilisaient pour commettre des vols et pour le transport des objets volés a été saisi. Les trois mis en cause, âgés entre 17 et 35 ans, ont été présentés au parquet.

Charef.N