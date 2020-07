<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation des agresseurs du staff médical de la polyclinique de Draâ Essamar</span>

Les éléments de police de la huitième sûreté urbaine de la wilaya de Souk Ahras ont appréhendé, dans trois opérations distinctes, six (6) personnes pour agression d’une infirmière et destruction d’équipements médicaux, a-t-on appris vendredi, auprès du chargé de la communication de ce corps constitué.

Suite à une alerte, des policiers de la huitième sûreté urbaine se sont déplacés à l’hôpital de la ville et arrêté deux jeunes hommes ayant agressé verbalement une infirmière en exercice de ses fonctions, a précisé, le commissaire, Mohamed Karim Merdaci. La même source a relevé que la deuxième affaire concerne trois (3) personnes, âgées d’une vingtaine d’années, des repris de justice, qui en état d’ivresse ont accédé au service des urgences de l’hôpital et saccagé plusieurs équipements médicaux. La troisième affaire traitée par la même sûreté urbaine concerne, un individu, âgé de 30 ans, appréhendé alors qu’il brisait la vitre de la porte d’entrée de l’unité de mise en quarantaine sanitaire des cas contaminés au Covid-19, a détaillé la même source. A l’issue de toutes les procédures d’usage, des dossiers pénaux ont été établis à l’encontre des mis en cause pour «agression verbale d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions» pour les deux premiers accusés et «destruction délibérée des biens d’autrui» pour les inculpés dans la deuxième et troisième affaires, a conclu la même source.