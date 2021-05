<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’un individu pour diffusion de publications déformant le Coran et la Sunna</span>

Un individu (33 ans) diffusant des publications déformant le Coran et la Sunna, sur les réseaux sociaux, a été arrêté par les services de la sûreté de wilaya de Boumerdes, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce corps sécuritaire.

La brigade de lutte conte les crimes informatiques, relevant de la sureté de wilaya, a arrêté et mis fin aux agissements de cet individu, suite à des investigations concernant des posts offensants pour la religion et les préceptes de l’islam, diffusés sur les plates-formes électroniques et les réseaux sociaux, a indiqué à l’APS le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le commissaire de police Krimo Touati. «Cet individu exploitait les murs de nombreux groupes et pages électroniques pour diffuser de fausses représentations sur des versets coraniques et des hadiths du prophète (QSSL) et se moquer de la religion islamique, à travers ses publications», a-t-il ajouté. Après finalisation des procédures judiciaires à son encontre, le mis en cause a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes, en vue d’un jugement ultérieur.