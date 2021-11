<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’un individu pour escroquerie sur les réseaux sociaux</span>

Les policiers à Sidi Bel-Abbes ont arrêté un escroc impliqué dans une affaire de cybercriminalité, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Cette affaire fait suite à l’exploitation d’informations parvenues à la brigade de lutte contre la cybercriminalité faisant état d’agissements douteux d’un individu sur les réseaux sociaux. Un enquête a permis d’identifier le suspect, a-t-on indiqué. Selon la sûreté de wilaya, il s’est avéré que le mis en cause utilisait des comptes sur les réseaux sociaux avec des pseudonymes et publiait des annonces où il sollicitait des prêts financiers qui varient entre 1 million DA et 2,5 millions DA en formulant un dossier de demande de crédit. Dans ses contacts avec plusieurs victimes de différentes wilayas, le mis en cause demandait des avances sur son compte courant postal variant entre 15.000 DA et 20.000 DA par dossier avant de bloquer sa victime de sa page facebook et rompre tout lien avec elle. Après avoir engagé une procédure judiciaire, le mis en cause dans cette affaire d’escroquerie a été déféré devant le procureur de la République.