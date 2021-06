<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une bande criminelle et saisie de 50 kg de drogues</span>

La Brigade de lutte contre le trafic illicite de stupé- fiants relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, a arrêté une bande criminelle de 7 individus en possession d’environ 50 kg de résine de cannabis, a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de wilaya.

La Brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants a arrêté une bande criminelle de 7 individus âgés entre 27 et 51 ans, en possession d’environ 50 kg de résine de cannabis, précise la même source. Agissant sur la base d’une information faisant état d’un groupe d’individus s’adonnant au trafic de drogues, les éléments de la Sûreté ont procédé, sous la supervision du Parquet territorialement compétent, à l’arrestation de 7 individus, dont une femme, le chef de bande ayant fait l’objet de plusieurs mandats de recherche. La Brigade a également saisi 11 permis de conduire falsifiés en versions papier et biométrique, 10 téléphones portables et deux voitures touristiques utilisés pour le transport et le trafic des drogues, indique le communiqué. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les accusés ont été présentés devant le Parquet territorialement compétent.