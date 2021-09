<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une bande de malfaiteurs à Birtouta</span>

Les éléments de la Brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta ont mis hors d’état de nuire une association de malfaiteurs qui activait dans le cadre d’une bande de quartier, indique lundi un communiqué des services de la Sûreté de wilaya d’Alger.

«Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta, ont mis un terme aux activités d'une association de malfaiteurs activant dans le cadre d'une bande de quartier qui s'adonnait au trafic de stupéfiants et de psychotropes et semait la terreur parmi les citoyens», lit-on dans le communiqué. Cette bande est également impliquée dans la «détention d'armes blanches prohibées, rixes sur la voie publique, opposition à l'exécution d'un titre légal avec tentative d'agression sur la force publique, délit de vol par effraction en flagrant délit et sabotage volontaire de biens d'autrui». Dans ce cadre, «l'équipe chargée de l'enquête a traité, sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent, deux affaires la première s'étant soldée par l'arrestation de 10 suspects, dont un faisant l'objet de deux mandats d'arrêt et d'un jugement définitif de détention, et la saisie de 273 comprimés psychotropes, 12 armes blanches, 4 morceaux de drogues et un montant de 3400 DA, a ajouté la même source». La deuxième affaire a permis l'arrestation de deux mis en cause en flagrant délit de vol d'un magasin de denrées alimentaires. L'enquête a également permis d'établir l'implication des deux mis en cause dans le vol de deux commerces début septembre courant, précisent les services de la Sûreté de wilaya d'Alger. Après parachèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de 11 d'entre en détention.