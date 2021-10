<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol des locaux commerciaux</span>

Les policiers à Tissemsilt ont arrêté, cette semaine, une bande de malfaiteurs formée de trois (3) individus, spécialisée dans le vol des locaux commerciaux au niveau du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris vendredi de la sûreté de wilaya.

Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, les mis en cause ont été arrêtés lorsqu’ils avaient tenté de fuir à la vue d’une patrouille de police la nuit, en leur possession de grands sacs en plastique, un sac à dos contenant une quantité de boites à chiquer, et des produits de beauté volés d’un magasin de vente de cosmétiques à la cïté «320 logements» au centre- ville. L’enquête des éléments de la police judicaire a révélé que les trois mis en cause ont constitué une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le vol de locaux commerciaux dans la ville de Tissemsi lt, selon la même source. L’arrestation des mis en cause a permis de récupérer 746 de cartouches de cigarettes de différentes marques et des boites à chiquer (Chemma), des flacons de parfums, une montre, des lunettes de soleil, du matériel de coiffure, un appareil photo, et plusieurs autres objets. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près du tribunal de Tissemsilt qui les a écroués, selon la même source.