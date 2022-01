<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une bande de voleurs de câbles en cuivre</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale à Oran ont appréhendé une bande de malfaiteurs composé de six individus spécialisée dans le vol de câbles en cuivre et ont récupéré 2.800 quintaux de câbles électriques, téléphoniques et de fibres optiques, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.

L’opération a été effectuée sur la base d’informations parvenues à la brigade de gendarmerie de Tafraoui au sujet d’un groupe d’individus ayant volé des câbles en cuivre pour leur revente profitant de l’obscurité nocturne, a-t-on indiqué.

Après accomplissement des procédures judiciaires, les mis en cause ont été arrêtés l’un après l’autre avec le saisie de 1,80 qx de câbles téléphoniques, électriques et de fibre optique, ainsi que deux véhicules utilitaires et d’un montant de 120.000 DA, a-t-on fait savoir, soulignant qu’ils seront présentés ultérieurement devant la justice.