<span style='text-decoration: underline;'>Saïda</span>:<br><span style='color:red;'>Arrestation d’une personne pour chantage et menace sur les réseaux sociaux</span>

Les éléments de la police judiciaire de Saïda ont réussi à arrêter une personne suspectée d’atteinte à la vie privée, de chantage et de menace de diffamation sur les réseaux sociaux, a-t-on appris mercredi de la sûreté de wilaya.

Cette opération a été enclenchée, au milieu de la semaine en cours, suite à une plainte déposée par une victime auprès de la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire, selon laquelle une personne possédant deux comptes Facebook menaçait de diffuser une séquence vidéo d’une conversation qu’elle a eue avec la victime, a-t-on indiqué. Les services de police ont ouvert une enquête et ont procédé à l’arrestation du mis en cause, en possession d’un téléphone mobile contenant la conversation vidéo en question, en plus d’autres enregistrements de séquences vidéos avec d’autres personnes de différentes wilayas du pays. Les investigations menées par la police ont démontré que le suspect exploitait ces enregistrements pour faire chanter ses victimes et les menaçait de les diffuser à travers les pages des réseaux sociaux, en cas où ces derniers refuseraient de lui remettre des sommes d’argent. Le suspect âgé de 30 ans a été présenté, mardi, devant le procureur de la République près le tribunal de Saïda, selon la même source.