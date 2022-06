<span style='text-decoration: underline;'> JM</span>:<br><span style='color:red;'>Arrivée à Oran d’un premier groupe de sportifs algériens</span>

Un premier groupe de sportifs algériens devant participer à la 19ème édition des Jeux méditerranéens d’Oran (JM-Oran 2022) est arrivé mercredi après-midi à Oran.

Le premier groupe de sportifs a été accueilli à la gare ferroviaire de la capitale de l’Ouest algérien par le conseiller du Président de la République chargé des relations extérieures, M. Abdelhafidh Allahoum, en présence du commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA) Abderrahmane Hammad, du wali d’Oran, Saïd Sayoud, et des représentants d’associations sportives et de la société civile locale.

M. Derouaz, a déclaré à la presse que « la présence du conseiller du Président de la République lors de l’accueil des sportifs algériens est une preuve de l’intérêt particulier accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sa détermination à la réussite de ce rendez-vous méditerranéen. Elle motivera les sportifs à honorer les couleurs nationales et à représenter au mieux l’Algérie ».

« Toutes les conditions sont réunies pour les athlètes algériens participants afin qu’ils s’illustrent lors de cette manifestation méditerranéenne et réalisent des résultats positifs », a souligné M. Derouaz, estimant que « ces sportifs représentent l’avenir du sport algérien à travers leur participation aux prochains Jeux Olympiques ».

De son côté, le président du COA, Abderrahmane Hamad, a considéré que « cet accueil devra inciter les athlètes à une participation honorable pour récolter le plus grand nombre de médailles ».

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a affirmé qu' »Oran est prête sur tous les plans à accueillir cet événement méditerranéen, comme elle l’a fait hier pour les premières délégations étrangères et aujourd’hui pour les athlètes nationaux ».

Le premier groupe de sportifs algériens comprend environ 200 éléments sur un total de 324 engagés dans plusieurs disciplines, dont les membres de l’équipe nationale de football (U 18 ans) qui se rendront dans la wilaya de Mostaganem, le karaté do, judo, tir, boxe, pétanque, lutte et badminton.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, avait appelé, en saluant au départ à Alger ce premier groupe, les athlètes à honorer l’Algérie et à suivre l’exemple des anciens champions, rappelle-t-on.