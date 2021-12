<span style='text-decoration: underline;'>Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>Arrivée des ministres des affaires étrangères tunisien et tchadien à Oran</span>

Le ministre tunisien des Affaires étrangères et de l’Emigration des Tunisiens à l’étranger, M. Othmane El Jarendi, et le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens à l’étranger, Cherif Mahamat Zene, sont arrivés mardi soir à l’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben Bella», pour participer aux travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique prévue à compter de jeudi prochain à Oran.

Les deux ministres sont arrivés à l’aéroport d’Oran accompagnés du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra. A son arrivée, le ministre tunisien a déclaré, à la presse, que «les relations algéro-tunisiennes, très anciennes, sont en continuelle évolution, nonobstant la coordination totale, étroite et permanente entre les dirigeants des deux pays et entre moi et mon frère Ramtane Lamamra».

M. Othmane El Jarendi a affirmé que les deux pays sont en coordination constante sur toutes les questions de la région, du monde et des questions bilatérales, faisant référence à la consultation permanente et continue entre les deux pays. «Nous tenons vivement à travailler en commun dans tous les domaines et dans toutes les circonstances», a-t-il souligné.

Le ministre tunisien a indiqué que sa présence à Oran s’inscrit dans le cadre de la réunion du Conseil de paix et de la sécurité en Afrique. «C’est une occasion de plus pour ce Conseil de se réunir à Oran avec les membres africains non permanents du Conseil de sécurité, de nombreux fonctionnaires de l’Organisation des nations unies (ONU) et des hauts fonctionnaires de l’Union africaine (UA), pour la consultation, le dialogue et la coordination sur toutes les questions intéressant l’Afrique dans tous les domaines, en particulier ceux liés à la sécurité, la paix et le développement», a-t-il déclaré.

Dans ce sens, le chef de la diplomatie tunisienne a estimé que «la conférence sera l’occasion d’échanger les points de vue sur les moyens les plus efficaces d’œuvrer dans l’intérêt de l’Afrique et dans l’intérêt de nos pays et de dégager des recommandations que nous suivrons dans notre activité diplomatique au niveau du Conseil de sécurité et au niveau du Conseil africain de la paix et de la sécurité». Il a également affirmé, dans la même contexte, que l’Algérie, qui accueille cette rencontre, «est toujours précurseur pour développer tous les cadres appropriés de dialogue, que ce soit au niveau arabe ou africain et récemment au niveau des pays voisins de la Libye», ajoutant «les rencontres des prochains jours font partie de ces cadres de concertation que nous offre notre s£ur l’Algérie pour que nous puissions dialoguer les uns avec les autres et dégager des stratégies de travail qui profiteront à nos pays et à la sécurité et la paix dans notre région». La conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se tiendra à Oran du 2 au 4 décembre.