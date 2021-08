<span style='text-decoration: underline;'>USINE D’OXYGÈNE « RAYAN OX »</span>:<br><span style='color:red;'>Arrivée imminente des ingénieurs chinois à Oran</span>

Les travaux menés par les équipes de Sonatrach et de la société Helios ainsi que les ingénieurs de « Rayan Ox » ont été finalisés au niveau de la nouvelle unité de production d’oxygène médicale situé à Bethioua à l’est d’Oran, a-t-on appris avant-hier auprès du directeur de cette usine le docteur Tazi Mohamed El Amine.

Les ingénieurs chinois devai ent arriver par vol militaire hier (dimanche) ou aujourd’hui (lundi) pour effectuer la mise en marche de l’usine » nous dira-t-il. Il est à noter que cette usine a attiré ces derniers jours l’attention des hautes autorités du pays pour accélérer sa mise en service, vu la grande demande sur l’oxygène au niveau national durant cette 3ème vague de la pandémie.

Le président de la République a donné des instructions pour dépêcher sur place des ingénieurs de Sonatrach pour préparer la mise en marche et mettre en place les derniers réglages avant l'arrivée des ingénieurs chinois.

Cette nouvelle usine représente un investissement de 3 milliards de Da va produire une quantité de 100.000L d’oxygène médical. Mais le point fort de cette usine est sa capacité de stockage d’un million de litres. Cette usine a fait l’objet récemment d’une visite du ministre de l’industrie Ahmed Zeghdar. Il a annoncé sur place que la mise en service de cette usine aura lieu cette semaine.

Le ministre a indiqué également que cette usine pourra répondre aux besoins des wilayas de l’Ouest du pays en oxygène médical, très demandé ces derniers jours suite à la recrudescence de la pandémie du Covid-19. Des projets dans d’autres wilayas d’une capacité de production allant de 20 000 à 30. 000 litres par jour de cette substance vitale pour répondre aux besoins des hôpitaux du pays, entreront en service prochainement, a fait savoir M. Zeghdar qui a rassuré que la pression sur les établissements hospitaliers va diminuer en raison de la fourniture de cette substance vitale.

Le ministre a souligné que la concrétisation de ces projets a pour objectif de fournir l’oxygène médical aux patients, en plus de la création d’un dynamisme dans le domaine économique et de l’emploi, faisant savoir dans ce sens que l’usine «Rayan Ox» assurera, à son ouverture, 200 postes d’emplois directs et dispose également d’un parc d’enfûtage de bouteilles d’oxygène médical pouvant contenir jusqu’à 15.000 unités.

Fethi Mohamed