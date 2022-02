<span style='text-decoration: underline;'>Selon le représentant de l'office de tourisme tunisien à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Assouplissement des conditions d’entrée en Tunisie</span>

Dépités au plus haut point, ils ont réitéré leurs légitimes revendications pour le lancement de travaux de réparation d’une vulgaire panne, qui bloque l’ascenseur de leur lieu de résidence depuis plus d’une décennie.

Selon notre interlocuteur, « forte de ses avancées notoires en matière de vaccination (82% des plus de 40 ans, 67% des plus de 12 ans et 100% du personnel touristique ont terminé leurs schémas vaccinaux), de son PSTT et son implémentation rigoureuse sur l’ensemble des établissements touristiques, la Tunisie est prête au retour des touristes » a-t-il annoncé. Cette situation s’est répercutée positivement sur les conditions d’entrée. En effet, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) vient d’annoncer que « le comité scientifique du ministère de la Santé Tunisien a décidé d’assouplir les conditions d’entrée aux voyageurs à partir d’aujourd’hui (15 fevrier) ». Dans ce cadre, les tests ne sont plus exigés pour les personnes vaccinées (de plus de 18 ans). Il est toutefois indispensable de présenter à l’arrivée une attestation prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre la Covid- 19 ou un passeport vaccinal délivré par les autorités sanitaires du pays de résidence. Pour les personnes (de plus de 6 ans) n’ayant pas achevé leur schéma vaccinal, ils peuvent désormais entrer en Tunisie, moyennant un test RT- PCR d’au moins de 48 heures ou antigénique de 24 heures. Des tests aléatoires à l’arrivée sur le sol tunisien, pour les personnes de plus de 6 ans, seront, toutefois, réalisés. Dans le cas d’un résultat positif, le sujet sera soumis à un auto- confinement pour une période de 05 jours et en cas de persistance des symptômes, l’auto-confinement est prolongé de deux (02) autres jours. Il est à rappeler que le nombre des vols reliant Alger á Tunis est passé récemment à 12 par semaine. « L’augmentation du nombre des vols permettra de minimiser la pression et les prix des billets » explique Saad Khemiri. Il est à rappeler qu’avant la pandémie, les vols entre Alger et Tunis étaient de 4 quotidiennement et 3 chaque semaine entre Oran et Tunis. Les relations touristiques entre l’Algérie et la Tunisie étaient excellentes. En 2019, près de 3 millions d’algériens se sont déplacés en Tunisie, dont plus de 440.000 durant le mois de décembre. Il y a également 1.7 millions de Tunisiens qui ont visité l’Algérie durant la même période, ce qui reflète l’important mouvement entre les deux pays avant la pandémie du Covid-19.

Il est à noter, aussi, que la visite d’Etat historique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune récemment à Tunis à l’invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, a permis aux dirigeants des deux pays de jeter les bases d’un partenariat fondé sur une nouvelle orientation stratégique. La visite de deux jours a été marquée par d’intenses activités du Président, sanctionnées par la « Déclaration de Carthage ». Cette dernière confirme la convergence de vues des présidents des deux pays quant à la nécessité d’une « nouvelle approche de coopération, à même d’asseoir de nouvelles bases de partenariat bilatéral ». La Déclaration affirme que les « discussions importantes menées par les deux chefs d’Etats ont consacré la convergence totale des vues des deux présidents quant à l’appréciation du niveau des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ».

Fethi Mohamed