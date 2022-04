<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Amrani, entraineur du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>«Assurer le maintien le plus tôt possible»</span>

Le MC Oran a renoué avec la victoire en déplacement après près de six mois de disette en battant l’ES Sétif (1-0) en match de mise à jour du championnat de la Ligue 1 de football, un succès devant booster les Hamraoua pour assurer vite leur maintien parmi l’élite , a estimé mardi leur entraineur, Abdelkader Amrani.

Cette victoire, qu’on n’a pas du reste volée, devrait être très bénéfique sur le plan psychologique pour mes joueurs, car depuis mon arrivée au club, j’ai remarqué qu’ils souffrent énormément sur ce plan, et c’est ce qui explique leurs difficultés à réaliser de bons résultats», a déclaré à l’APS le driver du club phare de la capitale de l’Ouest. Il s’agit du deuxième succès du “”Mouloudia’’ loin de ses bases depuis le début de cet exercice 2021-2022 que le club a lancé par une première victoire sur le terrain du CS Constantine (1-0), le 22 octobre dernier en rencontre inaugurale du championnat. « Il faudra vite tourner la page de ce match de Sétif pour se concentrer sur le suivant qui nous mènera, mercredi, à Biskra. Pas question de revenir à la case de départ dans notre quête d’assurer notre maintien le plus tôt possible», a encore ajouté le technicien. C’est la première fois depuis qu’il a pris en main le MCO au tout début de la phase retour que l’entraneur Amrani, troisième coach à diriger les Oranais cette saison après Azeddine Aït Djoudi et Moez Bouakkaz, se montre satisfait du rendement de ses joueurs qui ont renoué avec le succès après une série de quatre contre-performances. « Mes joueurs ont rendu une belle copie et ont pleinement mérité leur victoire. Il leur appartient maintenant d’enchaîner pour engranger le maximum de points lors des prochaines journées avec comme objectif d’assurer le plus tôt possible notre maintien», a encore poursuivi Abdelkader Amrani. Grâce à son précieux succès ramené de Sétif, le MCO s’est hissé à la 12e place avec 27 points et un match en moins. Cette équipe devance de cinq unités le 15e et premier potentiel relégable, l’O Médéa. En prévision de leur rencontre face à l’USB, mercredi, les gars d’El-Bahia ont rallié la ville de Batna au lendemain de leur match face à l’ESS où ils peaufinent leur préparation avant de débarquer à Biskra, a-t-on appris de leur coach.