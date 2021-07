<span style='text-decoration: underline;'>Verts d’Europe</span>:<br><span style='color:red;'>Atal dans le viseur de Crystal Palace</span>

Le défenseur international algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal, constitue la priorité du nouvel entraîneur de Crystal Palace (Premier league anglaise) Patrick Vieira, en vue d’un éventuel recrutement, a rapporté jeudi le quotidien anglais The Guardian.

«Palace va chercher à capitaliser sa relation avec la formation niçoise pour engager Youcef Atal. Le joueur de 25 ans semblait destiné à un avenir radieux il y a quelques années, mais une série de blessures au genou a stoppé net sa progression.

Le retour a été lent pour l’arrière latéral polyvalent, mais si Palace arrive à le remettre sur la bonne voie, ils ont non seulement un joueur extrêmement talentueux entre leurs mains, mais aussi quelqu’un qu’ils peuvent vendre pour un énorme profit», a indiqué la même source. L’ancien joueur du Paradou AC n’a pas été épargné par les blessures la saison dernière, manquant plusieurs rencontres de l’OGC Nice et de la sélection algérienne. Une fragilité physique qui devient un réel problème pour le joueur algérien. Atal (25 ans) avait rejoint l’OGC Nice en 2018 pour un contrat de cinq saisons, en provenance du KV Courtrai (Div.1 belge), qu’il avait rejoint sous forme de prêt du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie).

Pour rappel, Patrick Vieira a rejoint Crystal Palace cet été pour un contrat de trois saisons, en remplacement de l’Anglais Roy Hodgson. Il s’agit de la troisième expérience en tant qu’entraîneur pour l’ancien international français, après des passages au New York City FC (2016-2018) et à l’OGC Nice (2018-2020).