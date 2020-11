<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Atal positif au Covid, forfait pour la double confrontation face au Zimbabwe</span>

Le défenseur international algérien de l’OGC Nice (Ligue 1 française de football), Youcef Atal, testé positif au coronavirus (Covid-19), a déclaré forfait pour la double confrontation face au Zimbabwe, prévue les 12 et 16 novembre dans le cadre des 3e et 4e journées (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022, rapporte dimanche le quotidien Nice-Matin.

Le latéral du Gym a été testé positif au Covid-19 et placé en quatorzaine. Il était entré en cours de jeu à Prague (jeudi en Europa League, ndlr)», a indiqué la même source.Le latéral droit algérien est également forfait pour le derby face à l’AS Monaco, prévu ce dimanche (17h00) dans le cadre de la 10e journée de championnat. Atal, qui a raté les deux matchs amicaux disputés en octobre dernier face au Nigeria (1-0) et au Mexique (2-2) pour cause de blessure, va devoir patienter pour signer son retour chez les «Verts», lui qui figure sur la liste des 24 joueurs dévoilée samedi soir par la Fédération algérienne (FAF). L’équipe nationale accueillera d’abord le Zimbabwe jeudi au stade olympique du 5-Juillet d’Alger (20h00), avant de se déplacer à Harare pour affronter les «Warriors» le lundi 16 novembre (16h00 algériennes). A la veille de la 3e journée du groupe H, l’Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.