<span style='text-decoration: underline;'>AÏN DEFLA</span>:<br><span style='color:red;'>Attribution de 24 logements sociaux aux citoyens de la commune de Bathia</span>

La célébration de la Journée na tionale du chahid a été marquée à Aïn Defla par l’attribution de 24 logements publics locatifs (LPL) au profit de citoyens de la commune de Bathia (75 km au sud du chef-lieu de wilaya).

Une cérémonie a été ainsi organisée l’après-midi, à l’occasion au niveau de la villa d’hôte sise au siège de la wilaya, en présence des heureux bénéficiaires et des autorités locales et du wali, Embarek el Bar. Les bénéficiaires de l’opération ont mis en exergue l’impact d’un habitat décent dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Auparavant, le wali de Aïn Defla a donné le coup d’envoi du cross scolaire à partir de la place des martyrs sise au centre-ville de Aïn Defla, une épreuve à laquelle 500 élèves du cycle primaire de différentes communes de la wilaya ont pris part. A la cité du chahid Saâïdani de Aïn Defla, il a été procédé à la mise en service d’une salle de soins offrant différentes prestations sanitaires aux habitants. La célébration la Journée nationale du chahid a donné lieu à l’inauguration à Aïn Bénian (60 km au nord-est du chef-lieu de wilaya) d’une salle de sports spécialisée baptisée Abdelhamid Kermali (1931-2013) avec attribution de matériel sportif par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS). Intervenant à l’occasion, le wali de Aïn Defla a exhorté les responsables locaux à faciliter aux jeunes l’accés à cette salle, appelant à encourager l’activité sportive au sein de cette frange de la société. «Il faut faciliter aux jeunes l’accés à cette salle afin qu’ils puissent s’adonner à leur activité sportive favorite, une action qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de la pratique sportive de façon générale», a-t-il souligné. Une opération de reboisement symbolique a été organisée à l’occasion, aux abords de cette nouvelle infrastructure sportive. La maison de la culture Emir Abdelkader de Aïn Defla a, de son côté, abrité une exposition d’arts plastiques consacrée aux héros de la Guerre de libération nationale. Un concert de musique andalouse a également été organisé par la même occasion par la troupe Youssoufia de Miliana.