<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Attribution de 378 logements sociaux à Mohammadia</span>

Dans la matinée d’avant-hier dimanche, 378 unités de logements sociaux ont été distribuées au niveau de la commune de Mohammadia, wilaya de Mascara.

Les bénéficiaires occupaient des habitations de fortune dans le quartier Sidi Abdelkader 2 et ont déménagé vers des appartements décents sis dans le nouveau pôle urbain de Mohammadia nommé Ouled Malek. Cette opération sera suivie par d’autres au courant de cette année selon le wali Abdelkhalek Seyouda qui a affirmé avant-hier qu’un nombre conséquent de 6.579 unités de logements, toutes formules confondues, sera distribué à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance coïncidant avec la date du cinq juillet prochain. Ce nombre de 6.579 logements est réparti comme suit : 4.494 logements publics locatifs (LPL), 500 aides aux logements ruraux, 1.100 logements locatifs, 50 logements promotionnels, et enfin, 435 logements promotionnels libres.

Le chef de l’exécutif de Mascara a annoncé que l’opération d’affichage des listes des bénéficiaires a débuté et va concerner les localités suivantes : 427 unités de logements publics locatifs à Sig, 200 unités LPL à Mamounia, 378 logements sociaux à Mohammadia, 40 logements de formule LPL à Ain Farés, 596 unités LPL à Tighennif, 210 unités LPL à Oued Abtal, 20 logements LPL à Maoussa, et enfin, 2.686 logements LPL au niveau de la seule commune de Mascara.

M. Bekkar