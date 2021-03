<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla </span>:<br><span style='color:red;'>Attribution de dix bus de transport scolaire au profit de dix communes enclavées</span>

Au total, dix (10) bus de transport scolaire ont été attribués diman che au profit de dix communes enclavées de la wilaya de Aïn Defla en vue d’y soutenir les services y afférent.

L’opération a concerné les communes de Oued Chorfa, Djellida, Aïn Soltane, Belaâs, El Amra, Zeddine Aïn Beniane, Ben Allel, Tachta et Aïn Torki. Une cérémonie a été organisée à cette occasion en fin d’après-midi présence des autorités locales à leur tête le wali, Embarek El Bar. Relevant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de soutien au transport scolaire, à l’initiative du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le wali de Aïn Defla a noté que son objectif consiste à améliorer le transport scolaire des régions enclavées. Le même responsable a fait état d’autres opérations portant sur la mise en place des cantines scolaires et la généralisation des chauffages au niveau des établissements scolaires des régions concernées. Tout en se réjouissant de cette initiative, les P/APC des communes bénéficiaires de bus de transport scolaire ont mis en exergue le rôle de cette opération dans l’amélioration des conditions de scolarité des élèves. «Les élèves vivaient le calvaire au quotidien, se rendant à leurs établissements scolaires le plus souvent à pied, d’où la pertinence de cette opération qui leur mettra certainement du baume au cœur et les incitera à aller de l’avant», ont-ils souligné à l’unisson.